Niedziela, 01 marca 2026 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Wypadek karetki pogotowia ratunkowego w centrum Szczecina [GALERIA] (akt. 1)

Data publikacji: 01 marca 2026 r. 17:17
Ostatnia aktualizacja: 01 marca 2026 r. 17:30
Wypadek karetki pogotowia ratunkowego w centrum Szczecina
Fot. Dariusz Gorajski  

Do zderzenia karetki pogotowia ratunkowego i samochodu osobowego doszło w niedziele na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego w Szczecinie.

REKLAMA

Po zdarzeniu pojazd przewrócił się na bok.

Według wstępnych informacji poszkodowane zostały dwie osoby.
 
- Do wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego doszło chwilę przed godz. 17 - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Karetka poruszała się z sygnałami uprzywilejowania, wiozła pacjenta. W tej chwili udzielana jest pomoc medyczna przede wszystkim osobom, które jechały karetką. Na miejscu pracują służby, w tym rejonie należy spodziewać się utrudnień. 

Na miejscu interweniują 4 zespoły ratownictwa medycznego, 3 zastępy straży pożarnej i policja. Lądował też  śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej informacji wkrótce.  

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA