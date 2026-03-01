Wypadek karetki pogotowia ratunkowego w centrum Szczecina

Do zderzenia karetki pogotowia ratunkowego i samochodu osobowego doszło w niedziele na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego w Szczecinie.
Po zdarzeniu pojazd przewrócił się na bok.
Według wstępnych informacji poszkodowane zostały dwie osoby.
- Do wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego doszło chwilę przed godz. 17 - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Karetka poruszała się z sygnałami uprzywilejowania, wiozła pacjenta. W tej chwili udzielana jest pomoc medyczna przede wszystkim osobom, które jechały karetką. Na miejscu pracują służby, w tym rejonie należy spodziewać się utrudnień.
Na miejscu interweniują 4 zespoły ratownictwa medycznego, 3 zastępy straży pożarnej i policja. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Więcej informacji wkrótce.
(K)