Wypadek karetki pogotowia ratunkowego w centrum Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Do zderzenia karetki pogotowia ratunkowego i samochodu osobowego doszło w niedziele na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego w Szczecinie.

Po zdarzeniu pojazd przewrócił się na bok.

Według wstępnych informacji poszkodowane zostały dwie osoby.



- Do wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego doszło chwilę przed godz. 17 - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Karetka poruszała się z sygnałami uprzywilejowania, wiozła pacjenta. W tej chwili udzielana jest pomoc medyczna przede wszystkim osobom, które jechały karetką. Na miejscu pracują służby, w tym rejonie należy spodziewać się utrudnień.

Na miejscu interweniują 4 zespoły ratownictwa medycznego, 3 zastępy straży pożarnej i policja. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

