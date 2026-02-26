Naczepa z koparką wjechała w aptekę w centrum Szczecina [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

Aktualizacja 10:00

REKLAMA

Komunikat w sprawie porannego zdarzenia wydał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To od wozu należącego do ZWiK odczepiła się naczepa z koparką i uderzyła w aptekę.

"W godzinach porannych doszło do niebezpiecznej sytuacji w centrum miasta. Nie ma ofiar, ani rannych i to jest dla nas najważniejsze. Samochód, od którego urwał się hak, jechał do swoich rutynowych działań w mieście. W związku z tym, z niewiadomych na ten moment przyczyn przyczepka z koparką wjechała w witrynę apteki. Auto posiadało wszelkie przeglądy i ubezpieczenia. Jesteśmy do dyspozycji właścicieli apteki i służb".

***

Naczepa z koparką odczepiła się od pojazdu i wjechała w aptekę na ul. Rayskiego w Szczecinie (budynek dawnego Cezasu). Do zdarzenia doszło w czwartek 26 lutego ok. godz. 8.



- Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało - mówi Paweł Pankau, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nie znamy jeszcze przyczyn zdarzenia, na miejscu pracują policjanci.

(K)





Film: Dariusz Gorajski

REKLAMA