Do zderzenia dwóch samochodów - osobowego i terenowego doszło we wtorek ok. godz. 10 na ul. Miodowej na szczecińskim Osowie.

Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu interweniują służby i są utrudnienia w przejeździe. Tuż po zderzeniu ulica była całkowicie zablokowana.

(k)