Zderzenie na pl. Rodła w Szczecinie. Stoją tramwaje

@Krytyk - Odezwał się, znawca... Jaki wrak? Jakie szczątki? Ty wiesz jak wygląda jezdnia po prawdziwym wypadku z wrakami? Po drugie - ile powinna trwać dokumentacja takiego zdarzenia? Bo jak się chce, to można i na trzy dni zamknąć miasto - o tym właśnie pisałem. Winnego znów możesz wytypować z monitoringu miejskiego, którego tam pełno, znawco. Więc z czym do ludzi? Panowie sobie stoją i gadają, a poszkodowanymi są tutaj jedynie po raz kolejny mieszkańcy miasta (np. ci z biletami czasowymi).

I od razu masa znawców się znalazła. Po pierwsze jeden z wraków utknął na torach a szczątki pojazdów I płyny również zagraciły torowisko. Po drugie policja zamknęła ruch raz aby wszystko udokumentować i zrobić pomiary w celu ustalenia przyczyny wypadku, dwa by uprzątnąć skrzyżowanie ze szkła I metalu z wraków. To że na zdjęciu stoi ambulans, nie oznacza iż jest on sprawcą zatrzymania ruchu. Ba, po jego odjeździe z poszkodowaną osobą, ruch nadal był wstrzymany z wyżej wymienionych powodów.

mexen

2022-08-18 09:35:11

I po kiego wała ta blokada torów?! Zwykła stłuczka i paraliż połowy miasta? Może jeszcze przy menelu na peronie niech wstrzymają pociągi na cały dzień? Banda ignorantów! Polskie ratownictwo i służby zaczynają niebezpiecznie bawić się w jakieś celebryctwo. Nie wiem tylko, czy robią to na złość innym na znak protestu, bo brak im atencji i czują się niedofinansowani, czy po prostu zostały do pracy w tym kraju same buraki i święte krowy. Może by to ktoś nam wyjaśnił z decydentów?