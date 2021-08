Przejście na metr, piach i gruz. Obrazek szczecińskiej „torowej rewolucji"

Najpierw trasa jest prosta: przez pasy jezdni. Jednak po ostrym zakręcie za barierką do przejścia pozostaje odcinek specjalny: pagórkowaty nasyp z kamieni, cegieł i cuchnących bitumicznych odpadów.

Po nim droga meandruje przez grząski piach, by w końcu „wąskim gardłem" kładki przerzuconej nad wymienianym torowiskiem wymusić dwustronny ruch na „gęsiego". Ale tylko dla tzw. normatywnych: szczupłych i średniej postury. Inni - czyli np. opiekunowie z małymi dziećmi, kobiety z siatkami, inwalidzi ruchu oraz otyli - na ludzkim potoku pieszych wymuszają ruch wahadłowy.

Tak wygląda typowy tor przeszkód dla pieszych w newralgicznych punktach Szczecina: pl. Żołnierza Polskiego praz pl. Rodła. Jaki jest codziennym zmaganiem szczecinian z realiami przebudowy torowisk. Dla pani Anny (dane do wiadomości redakcji) szczególnie uciążliwy. Bo dwa razy dziennie musi go pokonywać przez pl. Rodła - pchając wózek ze swym niepełnosprawnym dorosłym synem.

- Wożę go na zajęcia rehabilitacyjne, jakie się odbywają na basenie Raddisona. Jest bardzo, bardzo ciężko - przyznaje nasza Czytelniczka. - Szczególnie odcinek przez piach i wąską kładkę. Dlaczego nad budowanym torowiskiem przerzucono ją tak wąską? Przejście powinno mieć co najmniej 1,5 metra szerokości. Gdy faktycznie ma niespełna metr. Dla wózków inwalidzkich to szerokość na styk. Nie powinno być aż za wąsko! Bo to niebezpieczne zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i jego opiekuna. Tym bardziej, że barierki na kładce są ustawione tylko symbolicznie. Nie utrzymają osoby, która straciłaby równowagę. A już na pewno nie powstrzymałaby przed upadkiem bezwładnego inwalidy na wózku. Uważam, że to skandaliczne zaniedbanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pieszych na tymczasowych przejściach, urządzonych nad przebudowywanymi torowiskami. Najwyższy czas to zmienić!

Liczymy, że sprawujący nadzór nad szczecińską „torową rewolucją" wsłuchają się w ten głos samotnej matki dorosłego inwalidy. Dla bezpieczeństwa wszystkich pieszych. ©℗

(an)