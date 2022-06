Zbudowali ołtarz na święto Bożego Ciała

Także ulicami Nowogardu przejdzie w czwartek procesja Bożego Ciała. Stacja będzie ustawiona m.in. przy domu Mariana Sudomierskiego, którego zastaliśmy przy pracy. Wspólnie z sąsiadem, panem Zygmuntem, własnoręcznie stawiali ołtarz.

– To moje osobiste dzieło, które powstaje w pocie czoła przy ogromnym nakładzie pracy i moich pomocnych sąsiadów, do których zalicza się pan Zygmunt, który dziś jest tu ze mną. Już w poniedziałek rozpocząłem prace przygotowawcze. Mam 70 lat, ale zapewniam, że ołtarz będzie przygotowany i będzie jak co roku wyglądał czcigodnie – mówi Marian Sudomierski. – Od 20 lat w każde Boże Ciało patrzę jak zaraz po zakończeniu nabożeństwa podchodzą wierni do ołtarza i bywa, że biorą sobie gałązki. Zabierają je do domów, co dla mnie jest ogromnym wyróżnieniem, bo czuję, że praca moja i sąsiadów z ulicy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie nie poszła na marne.

Pan Marian został boleśnie doświadczony przez los. Nie poddał się jednak.

– Było mi bardzo ciężko ze względu na osobiste sprawy – powiada pan Marian. – Ale… ni stąd, ni zowąd sytuacja zaczęła się zmieniać, była rodzina, dobre słowo sąsiadów. Skoro Bóg mi dał nowe siły poprzez nich, to uznałem, że tym bardziej powinienem budować ołtarz co roku. Są różne sytuacje w życiu. Ktoś stracił pracę, ktoś ciężko zachorował lub jeszcze coś innego się złego wydarzyło… Wtedy warto pomyśleć o Panu Bogu. Z pomocą Boga i dobrych sąsiadów człowiek zawsze się podniesie. Ten ołtarz, który teraz buduję, to taka moja osobista nadzieja, którą czuję w sercu i wznoszę go dla chwały Pana Boga.

Boże Ciało to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się już w XIII wieku. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY