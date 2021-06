Centralna procesja przeszła ulicami Szczecina

Dwadzieścia sześć procesji lokalnych i jedna centralna na trasie z bazyliki mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela do katedry pw. św. Jakuba, która już przeszła przez centrum miasta ulicami Bogurodzicy, św. Wojciecha, pl. Zwycięstwa, ks. kardynała Wyszyńskiego, Sołtysią i Grodzką - w Szczecinie trwają uroczystości Bożego Ciała.

To jedno z najważniejszych świąt dla Kościoła Rzymskokatolickiego, obchodzone w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Boże Ciało to nazwa potoczna, choć tradycyjna - dziś obchodzone jest święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zaś najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza bowiem wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to - jak mówi Konstytucja o liturgii świętej - "sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

Centralna procesja modlitewna odbyła się pod przewodnictwem ks. Andrzeja Dzięgi, Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko- Kamieńskiego. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc wiernych: swoją wiarę na ulicach Śródmieścia zamanifestowały całe rodziny - od seniorów po młodych rodziców z maluchami w wózkach. W głównej procesji, w ludowych strojach, przeszli także członkowie zespołu "Szczecinianie".

(kel)