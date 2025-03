Zbliża się Akcja Czysta Odra. Tegoroczna edycja potrwa dłużej

Niebawem rozpoczyna się kolejna edycja Akcji Czysta Odra, w której wolontariusze zorganizowani w lokalnych grupach będą sprzątać tereny wokół rzeki Odry oraz jej dno. Fot. Stowarzyszenie Wywrotka

Od 2022 roku ekolodzy i wolontariusze organizują wspólne sprzątanie Odry w ramach ogólnopolskiej akcji. Osoby zaangażowane sprzątają okolice brzegów rzeki oraz jej dno, promujac jednocześnie ekologiczne postawy. W tym roku Akcja Czysta Odra potrwa aż dwa miesiące – od 1 kwietna do 31 maja.

Organizatorzy – w Szczecinie koordynacją akcji zajmuje się Stowarzyszenie Wywrotka – zapowiedzieli już pierwsze wydarzenia w ramach przedsięwzięcia.

– 5 kwietnia 2025 r. w Szczecinie od godz. 9 odbędzie się pierwsze z wielu wydarzeń w ramach Akcji Czysta Odra, które będzie prowadzone w kilku lokalizacjach jednocześnie. Do udziału w wydarzeniu włączają się wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim (PZW) Szczecin, strażnicy Społecznej Straży Rybackiej powiatu Szczecin oraz mieszkańcy miasta. Swój aktywny udział zadeklarował także wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski – informuje Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka.

Po akcji zaplanowane jest wspólne ognisko na Dziewokliczu.

Podczas akcji posprzątane zostaną tereny nadrzeczne należące do Gminy Miasto Szczecin, w tym obszary przy ulicach: Eskadrowej, Łozowej, Niklowej, Jarzębinowej, Krygiera, Dobrej Nadziei oraz w rejonie Kanału Parnickiego. Zebrane odpady będą wyrzucane do podstawionych kontenerów w wyznaczonych lokalizacjach: przy ul. Dobrej Nadziei, ul. Niklowej, ul. Krygiera i przy Kanale Parnickim (na końcu Kanału Rybnego)

Kolejne wydarzenia zaplanowano na 12 kwietnia.

– Będzie to sprzątanie na kajakach mocno zaśmieconej rzeki Płonia od Kołbacza do Jezierzyc – podaje Krzysztof Sowa.

Od marca trwają zapisy dla lokalnych organizatorów, którzy chcieliby wziąć udział w akcji sprzątania rzeki. Jak podaje Krzysztof Sowa, zapisy od organizatorów wciąż trwają.

– Harmonogram wydarzeń podamy pod koniec tygodnia, jednak będzie on płynny, ponieważ zgłoszenia jeszcze napływają – mówi w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”. – Robi się cieplej i ludzie zaczynają się wspólnie organizować i zrobić razem coś pożytecznego.

Akcja Czysta Odra jest największą akcją ekologiczną w Polsce, która od 2022 roku odbywa się na całym odcinku Odry, od jej źródła na czeskich Morawach, aż do ujścia w Bałtyku. Każdego roku wiosną prowadzonych jest około 100 akcji sprzątania drugiej co do wielkości polskiej rzeki, w których łącznie bierze udział około tysiąca uczestników. Ponieważ Odra jest wyjątkową rzeką, która płynie przez terytorium Polski, Czech i Niemiec, akcje sprzątania odbywają się we wszystkich tych krajach, czyniąc z Akcji Czysta Odra unikatowe międzynarodowe wydarzenie ekologiczne na niespotykaną dotąd skalę.

Tegoroczna Akcja Czysta Odra wspierać będzie inicjatywę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Czysta Odra” na rzecz projektu ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry. Ustawa ma lepiej chronić rzekę m.in. przed zanieczyszczeniami przemysłowymi czy komunalnymi. Podczas kwietniowych wydarzeń zbierane będą podpisy pod projektem ustawy.

Sprzątanie Odry w ramach akcji odbywa się na lądzie (gdzie sprzątane są napotkane odpady), na wodzie (sprzątanie na kajakach i SUP-ach) i pod wodą (z użyciem magnesu neodymowego czy z udziałem nurków).

– Z roku na rok nasza akcja cieszy się coraz większym powodzeniem – tłumaczy Krzysztof Sowa. – Dodajmy, że uczestnictwo w niej to nie tylko sprzątanie, ale także aktywne spędzanie czasu we wspólnym gronie, poznawanie nowych ludzi, często jest ono także połączone z zainteresowaniami, na przykład z kajakarstwem czy SUPami. Akcja Czysta Odra to połączenie pasji z ekologią, przyjemnego z pożytecznym. ©℗

(aj)