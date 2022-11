Zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim w Stargardzie. Głosy poparcia dla in vitro

Senator Magdalena Kochan i posłanka Magdalena Filiks z Platformy Obywatelskiej odwiedziły w piątek Stargard. Zachęcały mieszkańców do składania podpisów pod projektem obywatelskim, który ma dać Polkom możliwość refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro przez rząd.

Koalicja Obywatelska domaga się od rządu 500 ml zł rocznie na dofinansowanie na procedury in vitro. Na zebranie 100 tys. podpisów ma trzy miesiące.

- Zbierzemy je szybciej - zapewniały w piątek w Stargardzie szczecińskie parlamentarzystki.

W całej Polsce ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro". Polska jest jednym z 5 krajów Europy, które nie wspierają finansowo par, które nie mogą mieć dzieci w sposób naturalny.

- Ten problem dotyka mnie osobiście, moje dzieci nie mogą mieć potomstwa i nie jest to dla nich łatwe - mówi pani Barbara, seniorka ze Stargardu. - Dziś już są po pięćdziesiątce, więc już jest dla nich za późno. Ale gdyby mogli kilka lat temu skorzystać z pomocy państwa, na pewno zdecydowaliby się na in vitro.

- Jestem za tym projektem - mówi pani Agnieszka Chocian, młoda stargardzianka. - Każdy ma prawo mieć dzieci i państwo powinno wspierać, które mogą mieć własne pociechy dzięki nowoczesnej medycynie. Dlatego złożyłam swój podpis.

By projekt o refundacji in vitro przez państwo trafił pod obrady Sejmu, potrzeba 100 tysięcy podpisów obywateli.

- Już do świąt Bożego Narodzenia na pewno tyle zbierzemy, co nie oznacza, że wtedy przestaniemy. Ten projekt ma ogromne poparcie. Polacy chcą, by ta metoda leczenia była dostępna dla wszystkich. Wśród parlamentarzystów PiS, także tych szczecińskich, są osoby, które z tej metody skorzystały. Chciałabym, by PiS dało też taką szansę innym - mówiła Magdalena Filiks.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28.11.2022 r.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz