Zbiórka darów dla Ukrainy. Pomoc regionom partnerskim

Województwo Zachodniopomorskie od początku wojny na Wschodzie organizuje pomoc humanitarną. A od wtorku (15 marca) Urząd Marszałkowski rusza z wielką zbiórką. - Przygotowujemy dużo miejsca, bo wiemy, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają wielkie serca - zapowiadają organizatorzy. Zbiórka darów prowadzona jest bezterminowo.



Zbiórka i przygotowywanie kolejnych transportów pomocy humanitarnej to odpowiedź na apel Mikołajowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ukrainy i władz Obwodu Odeskiego. To regiony partnerskie Pomorza Zachodniego.

- Nasi przyjaciele z Ukrainy dziś wyjątkowo potrzebują wsparcia. Nie tylko gestów solidarności, ale konkretnej, materialnej i rzeczowej pomocy - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Czas jest wyjątkowy, wiec nasze działania również są ekstraordynaryjne. W kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego, na Zamku, uruchamiamy punkt przyjmowania darów. Bardzo liczymy na odzew szczecinian i mieszkańców całego regionu.

Punkt będzie otwarty w dni robocze, w godzinach 10-18 (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, wejście I, tzw. mały dziedziniec). Potrzebne są: artykuły spożywcze (gotowe produkty o długim terminie przydatności, konserwy, batony energetyczne); latarki i inne oświetlenie na baterie, świece, zapałki; ładowarki uniwersalne (do powerbanków, akumulatorów itp.); apteczki domowe i apteczki taktyczne, środki dezynfekujące, środki opatrunkowe (bandaże, plastry, gaziki sterylne, wata sterylna i niesterylna); środki higieny osobistej dla mężczyzn (m.in. jednorazowe maszynki do golenia, pianki i kremy do golenia, antyperspiranty, kremy na otarcia); żele do prania, żele pod prysznic; ciepła nieużywana bielizna męska i/lub termiczna, skarpety w różnych rozmiarach.

- Lista produktów, których pilnie potrzebują mieszkańcy regionów ogarniętych wojną, zawiera setki pozycji - informują organizatorzy zbiórki. - A zapotrzebowanie liczone jest w tysiącach sztuk. Chodzi m.in. opatrunki, jednorazowe strzykawki, leki przeciwbólowe, a także maseczki (jednorazowe trójwarstwowe), półmaski FFP2, rękawice nitrylowe niesterylne, rękawiczki lateksowe sterylne, kompresy sterylne, chusteczki nawilżane, także dezynfekujące. Na wagę złota jest sprzęt medyczny - np. torby ambu, systemy do dożylnego podawania leków, narzędzia chirurgiczne.

W zapotrzebowaniu zgłoszonym przez Obwód Odeski znalazły się m.in. lampy akumulatorowe (10 sztuk), karimaty (500), poduszki dmuchane (40), powerbanki (30), przewody mikro USB (10), baterie AAA (400 sztuk), baterie AA (400), baterie CR 123 (400 sztuk), worki budowlane (100), wzmocniona taśma (40), generatory Diesla (100 sztuk), nagrzewnice (50), butle gazowe (10), akumulatory samochodowe 80Ah (10).

Obwód Mikołajowski czeka na żywność (w puszkach, suszoną, produkty liofilizowane; sucharki, herbatniki; herbata i kawa, produkty zbożowe, sól, cukier), termosy i pudełka termiczne, odzież (przede wszystkim bieliznę termiczną), kanistry (5-20 litrów), powerbanki, czajniki elektryczne.

- W tym trudnym czasie ukraińscy żołnierze dzielnie bronią każdego skrawka naszej Ojczyzny. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Mikołajowskiemu - napisał do marszałka Olgierda Geblewicza Witalij Kim, Przewodniczący Mikołajowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. - Przekazujemy Województwu Zachodniopomorskiemu wyrazy najwyższego uznania, wierząc we wspólne zwycięstwo świata i ukraińskich bojowników nad rosyjskim złem!

