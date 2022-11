Zatrzymany w centrum miasta. Odurzony kierował taksówką

Zachowanie mężczyzny kierującego taksówką zwróciło uwagę policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zatrzymali go do kontroli. Ta wykazała, że 28-latek był pod wpływem zabronionych substancji, a do tego miał przy sobie narkotyki.

Policjanci ze szczecińskiej drogówki zabezpieczający dzień Wszystkich Świętych podjęli interwencję wobec kierowcy jednej z korporacji taksówkarskich w centrum miasta. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny, które wskazywało na stan odurzenia. Policjanci podejrzewali, że kierujący taksówką może być pod wpływem narkotyków.

– Przeprowadzone wstępnie badania potwierdziły te przypuszczenia – informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Test wskazał obecność w jego organizmie środków podobnie działających do alkoholu. Dokładność policjantów doprowadziła również do ujawnienia u taksówkarza substancji, które według wstępnych badań okazały się narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany. Kierowca taksówki długo nie poprowadzi żadnego pojazdu – mężczyźnie zatrzymano również blankiet prawa jazdy i odpowie teraz przed sądem.

