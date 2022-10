Prędkość, trzeźwość i bezpieczeństwo. Od piątku więcej patroli

- Wykroczenia najczęściej popełnione przez kierowców to wymuszanie pierwszeństwa, niedostosowanie prędkości do panujących warunków oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych - mówi kom. Mićko. - Z kolei piesi, których - choć nie ma takiego obowiązku, namawiamy do noszenia odblasków wszędzie i o każdej porze, a nie tylko po zmroku na obszarze niezabudowanym, jak wymagają tego przepisy, najczęściej przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym, wchodzą na przejście przy czerwonym świetle lub wchodzą na jezdnie bezpośrednio zza pojazdu lub przeszkody, przez co nie są dla kierowców widoczni.

Policjanci apelują, by w miarę możliwości korzystać z transportu zbiorowego. To także ma wpływ na usprawnienie ruchu wokół nekropolii.

Od piątku na drogach Szczecina i regionu trwa policyjna akcja „Wszystkich Świętych". To trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, a dla policjantów okres wytężonej pracy. Podstawowy cel to zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierującym pojazdami, jak i pieszym.

Wyrazy wspólczucia 2022-10-28 20:40:24 Wyrazy współczucia dla syzyfowej pracy policji w kolejnych akcjach prędkość , trzeźwość , bezpieczeństwo tzn kreatywność ludzka w dziedzinie głupoty podczas kontroli policyjnej nie zna granic !

Ujadając 2022-10-28 20:36:42 Ujadając przeciw policjantom nie szanujecie ich , siebie , własnych rodzin z których wyszliście do tego społeczeństwa .Mandaty z fotoradarów na przejazdach kolejowych. Umowa między GITD i SOK , przecież to dla prostaczka polaczka za kierownicą będzie kolejny powód do złorzeczenia na ten pomysł w Polsce . Jak do was dotrzeć ?

Minister 2022-10-28 20:30:52 Minister Finansów w planie na 2013 rok założył dochody z mandatów na poziomie 1,5 miliarda zł, co oznaczało 30-krotny wzrost w stosunku do roku 2012. 1,5 mld zł dotyczyło samych mandatów z fotoradarów. Łączne wpływy ze wszystkich mandatów ministerstwo założyło bowiem na poziomie aż 20,2 miliarda zł. Oznaczało to, iż minister Jacek Rostowski założył, iż każdy Polak (nawet dziecko) powinien w ciągu jednego roku zapłacić średnio 530 zł tytułem mandatów.

Do Qla 2022-10-28 20:29:39 Przyzwolenie nadzwyczajnej kasty z doktryną neumanna dla tego środowiska , Qla czy takie wytłumaczenie ci wystarczy ?

Do żniwa 2022-10-28 20:26:21 To były żniwa Rostowskiego i jego pomysłem na załatanie dziury budżetowej w 2012 roku było 1 mld 200 mln złotych wpływów z mandatów.Myślisz czasami , bo jak napisałeś to tego nie widać , czytając twój wpis ?

Qla 2022-10-28 18:44:03 Trzeba się pilnować bo celebryty Sztury mogą jeżdzić na podwójnym gazie co widać bardzo lubią