Zatrzymanie prezesa "Fidei Defensor". Prokuratura: „W sposób uznaniowy i dowolny udzielano wsparcia finansowego"

Od około 9 lat lewackie media (wp.pl, onet.pl czy TVN) informują codziennie o nowych aferach w PiS. To już w sumie mamy kilka tysięcy pisowskich "afer". I nikt nie dostał skazującego wyroku, bo nawet sędziowie Tuska nie skazują nikogo, bo wiedzą, że te pseudoafery to wielka lipa. Dużo krzyku, a potem cisza. Show dla lewackich szaleńców.

Tusk złamał nieformalny układ z Magdalenki - dotąd respektowano nie pisaną zasadę że"wy nie ruszacie naszych a my waszych" - owszem, tupano groźnie nogami i były karczemne awantury w mediach kończone na wspólnych uchlejparty ale teraz Tusk to zerwał, ziarno nienawiści zostało zasiane i jak tyljo PiS dorwie się do władzy to pójdzie na noże... Dla nas lepiej bo zerwano tę solidarność w pomagdalence.

FIGO

2024-10-29 18:50:09

Wielkie g...o ze ściganania PIS-owskich złodziei , jak w gospodarce i zarządzaniu przychodami do budżetu wielka nieudolność .Jak można tak spieprzyć przychody? Co z tego , że Donek Mściwy molestuje Księży i Urzędniczki nic nie winne jak jego ministrowie i ministry to zwykła ciapy i pierdoły. Jeszcze to zastraszenie groźbami ścigania decyzyjności i efekt już widać . Nie dotrwa Koalicja do końca terminu, bo stopień degradacji Państwa wkurza już nawet sympatyków chcących zmian byłego Rządu PIS !