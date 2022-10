Dariusz Matecki chce ścigać "Aborcyjny Dream Team"

Szczecińskie stowarzyszenie Fidei Defensor i polityk Solidarnej Polski Dariusz Matecki złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez "Aborcyjny Dream Team". ADT pomaga kobietom w dostępie do aborcji.

- "Aborcyjny Dream Team" pochwalił się, że doprowadził do zabicia 40 tysięcy dzieci w Polsce w przeciągu jednego roku - powiedział D. Matecki. - Nie musisz być katolikiem, by uznać to za akt barbarzyństwo. Te dzieci mogły żyć. Nie możemy doprowadzić do pomieszania pojęć. Aborcja nie jest prawem człowieka, jest zaprzeczeniem najważniejszego prawa człowieka, czyli prawa do życia.

Radny skrytykował ADT za to, że przedstawia aborcję nie tylko jakoś coś normalnego, ale coś wręcz zabawnego. Wspominał o śpiewach "Aborcja jest OK" na zgromadzeniach środowisk, które gorąco protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny.

Adam Surmacz, prezes Fidei Defensor, stwierdził, że ADT powinien być ścigany z paragrafu 152. Mówi on, że karze do 3 lat więzienia podlega ktoś, "kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania".

- Przywołam słowa z encykliki Jana Pawła II, które były adresowane nie tylko do osób wierzących, ale do wszystkich osób dobrej woli i otwartego serca. Powszechna jest mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia - dodawał ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, które angażuje się w pomoc kobietom w ciąży i matkom w trudnej sytuacji życiowej.

Pytany o systemowe wsparcie dla matek z ciężko chorymi dziećmi, D. Matecki odpowiedział, że jego partia, Solidarna Polska, już rok temu złożyła w Sejmie ustawę regulującą funkcjonowanie hospicjów preninatalnych. Jednym z jej założeń jest wprowadzenie do szpitali koordynatorów opiekujących się ciążą obarczoną wadą letalną.

Dlaczego do tej pory nie zajęto się ustawą?

- Trzeba zapytać partię, tę główną, która jest u władzy. Nie wiemy, czemu projekt nie jest procedowany - odpowiedział radny SP.

ADT pomaga kobietom w dokonaniu aborcji za granicą i w warunkach domowych.

Dwa lata temu przez Polskę przetoczyły się ogromne protesty społeczne, głównie z udziałem młodych ludzi, dla których zapalnikiem była decyzja Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Po tym orzeczeniu, które zakończył trwający od 27 lat kompromis, Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Jednocześnie orzeczenie Trybunału pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wpisało się w linię orzeczniczą poprzednich prezesów TK.©℗

