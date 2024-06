Zatrzymania w sprawie korupcji w Międzyzdrojach

Fot. CBA

Na polecenie Prokuratora Zachodniopomorskiego Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 osób w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy u Generalnego Konserwatora Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych przestępstw o charakterze korupcyjnym. Sprawa dotyczy inwestycji w Międzyzdrojach.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty powoływania się na wpływy, płatnej protekcji czynnej i biernej, a także przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowej.

Śledczy skierował do sądu wobec 4 osób wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do trzech pozostałych podejrzanych zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Ryszarda S. W odniesieniu do podejrzanych, co do których sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

24 czerwca w prokuraturze stawił się ósmy podejrzany, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wobec niego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Ryszard S. w zamian za otrzymywane obietnice korzyści majątkowych i uzyskane korzyści w postaci nieodpłatnych noclegów w hotelu, pośredniczył w bezprawnym wywieraniu wpływu na decyzje i działania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków, których przedmiotem była planowana inwestycja w Międzyzdrojach. Ponadto działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem K. przyjął obietnicę korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu z MKiDN dotacji celowej w ramach Programu Ochrona Zabytków 2023.

W postępowaniu zabezpieczono w siedzibie MKiDN dokumentację oraz dane elektroniczne.

(as)