Zapytali Chata GPT i wezwali pomoc. Trzecioklasiści nagrodzeni za obywatelską postawę

Czterech uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach zostało wyróżnionych za godną naśladowania postawę obywatelską. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Czterej uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach otrzymali we wtorek (26 maja) oficjalne podziękowania oraz nagrody za godną naśladowania postawę obywatelską. Igor Ławniczak, Jakub Rzepka, Bartosz Mróz i Franciszek Nowak wykazali się ogromną odpowiedzialnością, gdy ich koleżanka z klasy potrzebowała pomocy.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło, gdy wracali ze szkoły. Jedna z uczennic, Basia, nagle poczuła się bardzo źle po tym, jak użądlił ją owad. Dziewczynka zaczęła płakać, na jej skórze pojawiły się zmiany, a jej oddech stał się bardzo szybki.

– To mnie i moich kolegów zaniepokoiło. I postanowiliśmy nie zostawiać tej sprawy w spokoju. Zapytaliśmy Chata GPT, co to znaczy. No i Chat nam powiedział, że takie skutki tego, co się stało, mogły być od alergii albo od stresu – relacjonował jeden z nagrodzonych w wtorek chłopców.

Basia poszła do domu, ale koledzy wciąż się niepokoili o jej zdrowie. Próbowali się z nią skontaktować telefonicznie. Ponieważ dziewczynka nie odbierała, chłopcy ustalili jej adres zamieszkania i podjęli decyzję o wezwaniu pogotowia. Na miejsce zdarzenia wysłano służby ratunkowe, w tym karetkę i śmigłowiec LPR. Wtedy dziewczynka, u której rzeczywiście doszło do reakcji alergicznej, była już pod opieką dorosłych. Lekarze udzielili jej pomocy.

Podczas wtorkowego spotkania władze samorządowe oraz dyrekcja szkoły podziękowały uczniom za ich postawę.

– Dorośli nie są w stanie być wszędzie, więc wiele sytuacji zależy od waszej mądrości, waszej odpowiedzialności i tego, jak bardzo troszczycie się o siebie – zwracał się do wyróżnionych uczniów Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – Cieszymy się, że mamy taką dzielną młodzież.

Zwracano też m.in. uwagę na umiejętność tych młodych osób szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej.

– To wydarzenie świadczy o tym, że dzieci dużo wiedzą na temat udzielania innym osobom pomocy, ale też, że są uważni na drugiego człowieka – dodała Małgorzata Dalke, dyrektor szkoły.

Chłopcy przyznali, że moment, w którym ich koleżanka potrzebowała pomocy, był dla nich stresujący. Ale już po tym, gdy się dowiedzieli, że jest bezpieczna, oraz podczas wtorkowej uroczystości, poczuli się – jak sami określili – dobrze.

Z inicjatywą nagrodzenia czwórki uczniów wystąpiła radna Rady Miejskiej w Policach Ewa Andruszko. ©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ

