Ze sportowymi emocjami i charytatywnym zacięciem walczyli nie tylko na boisku

Na murawie walczono o prestiżowy „Policki Puchar Europy”. Jednak głównym celem była pomoc Kacperkowi Stasiukowi, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a oraz autyzmem.

W minioną sobotę stadion OSiR przy ul. Piaskowej w Policach wypełnił się charytatywną energią. To za sprawą Międzynarodowego Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej "Policki Puchar Europy". Sportowej rywalizacji towarzyszyła niezwykła hojność. Dzięki zaangażowaniu społeczników zebrano ponad 41 tysięcy złotych.

Sobotnie wydarzenie, zorganizowane przez nieformalną grupę Koncerty Charytatywne w Policach, odbyło się w festynowej atmosferze. Od samego rana uczestnikom sprzyjała słoneczna pogoda. Na stadionie OSiR nie brakowało rodzin z dziećmi, smakoszy domowych wypieków i kibiców spragnionych sportowych emocji.

Choć na murawie walczono o prestiżowy „Policki Puchar Europy”, wynik sportowy zszedł na dalszy plan. Głównym celem była pomoc Kacperkowi Stasiukowi, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a oraz autyzmem.

Emocje wzbudziły licytacje. Do wylicytowania był m.in. lot helikopterem nad Szczecinem. Kolekcjonerzy sportowych pamiątek walczyli m.in. o koszulki znanych polskich piłkarzy. Wysoko licytowano także zaproszenia do zwiedzania najważniejszych instytucji demokratycznych: Sejmu, Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego. Jeden z głównych organizatorów, Andrzej Rogowski, z dużą wprawą zagrzewał do podbijania oferowanych kwot.

Po podliczeniu wszystkich puszek, wpływów z loterii fantowej oraz licytacji, organizatorzy ogłosili końcowy wynik. Bilans tegorocznej edycji jest imponujący: 41 223,19 złotych i 129 euro. Całość zebranych środków zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację Kacperka.

- W imieniu Kacperka serdecznie wszystkim dziękuję za udział w projekcie - mówił już po tym wydarzeniu Andrzej Rogowski, główny organizator. - Po raz kolejny pokazaliście, że pomoc potrzebującym nie jest wam obca. Pomogliście Kacperkowi w walce o zdrowie w sposób fantastyczny, zabezpieczając dla niego kwotę prawie 42 tysięcy złotych. Z całego serca dziękuję także wspaniałym darczyńcom i współorganizatorom, bez was żaden projekt nie miałby szansy na realizację. Jesteście wielcy, razem możemy więcej.©℗

(sag)

