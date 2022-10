Nawet połowa dotacji przed rozpoczęciem remontu. Rządowy program Czyste Powietrze + z atrakcyjnym prefinansowaniem

Wymień piec, dociepl dom, zamontuj nowe okna – bez angażowania własnych pieniędzy. Prefinansowanie, czyli możliwość otrzymania nawet 50% dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac – to ważna nowość w programie Czyste Powietrze+. Dzięki niej mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą łatwiej zadbać o domowy budżet, zdrowie i jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Program Czyste Powietrze jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste Powietrze to program, który od września 2018 roku oferuje mieszkańcom dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu. Oprócz likwidacji kopciucha można otrzymać wsparcie na: montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mikroinstalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę okien, drzwi i bram garażowych na energooszczędne, wykonanie audytu energetycznego, ekspertyz i dokumentacji projektowej inwestycji. Wszystko po to, by dom był ogrzewany w sposób przyjazny środowisku, ale także – przystępny dla portfela.

Większe dotacje dla osób o najniższych dochodach

Od połowy lipca nowe osoby, korzystające z programu, mogą skorzystać z prefinansowania. Właściciele domów jednorodzinnych, ubiegający się o wsparcie na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) mogą dostać z wyprzedzeniem do 50% maksymalnej kwoty dotacji. Taka możliwość dotyczy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. W praktyce: mieszkańcy, którzy korzystają z tego rozwiązania mogą dostać o 10 tysięcy wyższą dotację, niż bez prefinansowania. Maksymalna bezzwrotna dotacja w poziomie podwyższonym zwiększa się z 37 do 47 tys. zł, a w części najwyższej - z 69 do 79 tys. zł.

Dotacja do 47 tys. zł jest przeznaczona dla beneficjentów, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei aż 79 tys. zł. mogą otrzymać członkowie rodzin, w których dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 900 zł oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. To wszystko kwoty netto.

Pieniądze na koncie przed rozpoczęciem prac

Beneficjent nie musi angażować w 100% środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia. 50% przyznanej kwoty dotacji w formie zaliczki, nawet przed rozpoczęciem robót, wpłynie na konto Wykonawcy, który realizuje prace.

Pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji tej umowy. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia.

Marek Subocz

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

14 dni na ocenę wniosku z prefinansowaniem

W przypadku prefinansowania są krótsze terminy oceny wniosków o wsparcie. Fundusz w ciągu 14 dni oceni złożone dokumenty i podejmie decyzję o dofinansowaniu. To kolejne udogodnienie dla osób, które decydują się na udział w programie. Z kolei bez prefinansowania ocena wniosku może trwać do 30 dni. Na zrealizowanie prac inwestor ma 18 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

- Dzięki programowi Czyste Powietrze+ Fundusz zamierza dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą nie tylko zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, ale także – korzystnie wpłynąć na środowisko. Gorąco zachęcam do aplikowania o atrakcyjne wsparcie – mówi Marek Subocz-Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Szczegółowe informacje o programie Czyste Powietrze+ można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce: Czyste Powietrze.