Zamknięta ul. Jana z Kolna w Szczecinie. Naprawiają światłowód

W związku z awarią światłowodu i koniecznością jego naprawy zamknięta została dla ruchu kołowego w środę, 21 bm., ulica Jana z Kolna na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois do wysokości ul. Kapitańskiej w kierunku mostu Długiego i ul. Stefana Wyszyńskiego.

Kierowcom zalecany jest teraz objazd tej okolicy przez ulice Stanisława Dubois i Parkową i pozostałe z przyległych ulic. Blokada oznaczać będzie też czasową korektę trasy przejazdu autobusów miejskich na linii nocnej 526.

ZDiTM już zapowiedział, że do odwołania na odcinku od przystanku „Dubois” do przystanku „Wały Chrobrego” w kierunku przystanku końcowego „Wyszyńskiego” autobus tej linii kursować będzie objazdem. Zatrzymywać się będzie na przystanku dla linii 525 w kierunku Krzekowa i następnie pojedzie ulicami Stanisława Dubois – Parkową – Jacka Malczewskiego – Jana Matejki, a dalej placami Hołdu Pruskiego i Żołnierza Polskiego oraz jezdnią wspomagającą przy Zamku Książąt Pomorskich poniżej estakady Trasy Zamkową do Nabrzeża Wieleckiego.

- Powodem zamknięcia jest konieczność naprawy uszkodzonej instalacji światłowodowej, do której doszło w trakcie prac związanych z remontem Teatru Polskiego - poinformował Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Ekipy ZWiK pomagają w dokopaniu się do miejsca uszkodzenia. Bezpośredniej naprawy dokona firma specjalistyczna. Może to potrwać nawet do późnych godzin nocnych. ©℗

Wcześniejsza informacja

