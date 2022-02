Utrudnienia na odcinku Międzyzdroje-Świnoujście. Do końca marca

Kierowcy udający się do Świnoujścia muszą uważać na utrudnienia w ciągu ulicy Wolińskiej, tuż za Międzyzdrojami. Ma to związek z robotami prowadzonymi w ramach budowy tunelu pod Świną oraz pracami związanymi z planowaną budową drogi ekspresowej S3. Utrudnienia występują na odcinku około 8 km. Wprowadzono tam m.in. ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Na ulicy Skandynawskiej pomiędzy ulicą Duńską a ulicą Ludzi Morza wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierowcy muszą się również liczyć z utrudnieniami spowodowanymi wycinką drzew przy jezdni. Z tego powodu może wystąpić okresowo ruch wahadłowy oraz ręczne kierowanie ruchem. Pasażerowie powinni się liczyć z chwilowymi opóźnieniami w ruchu komunikacji autobusowej. Utrudnienia są przewidziane do końca marca.

(rj)