Od Krzekowa do Osowa trwa wymiana nawierzchni jezdni

Wzmożona aktywność drogowców w ostatnich miesiącach i tygodniach na szczecińskich ulicach przysparza utrudnień zmotoryzowanym, ale niebawem będą po nich jeździć jak po stole. Bez dodatkowych atrakcji w postaci dziur, kolein, spękań czy wystających albo zapadniętych studzienek.



Od wtorku na odcinku ul. Żołnierskiej ruszyły prace przy wymianie nakładki jezdni. To kolejna z ulic w okolicy, gdzie roboty przy zrywaniu, a następnie układaniu nowych warstw asfaltu, idą pełną parą. Stąd okresowe uciążliwości i konieczność jazdy na wahadło. Ruch sterowany jest ręcznie. Teraz nie tylko zresztą na dojeździe do pętli Krzekowo w obu kierunkach między rondem im. księdza Piotra Prymy od ul. Szerokiej do skrzyżowania z ul. Sebastiana Klonowica.

Drogowcy z ciężkim sprzętem pojawiają się w godzinach późno popołudniowych, wieczornych i nocnych. Tak też będzie jeszcze przez dłuższy czas. Nie tylko zresztą na tym fragmencie ul. Żołnierskiej.

W okolicy trwają już bowiem prace na pobliskiej ul. Sebastiana Klonowica na jej odcinku od ul. Wernyhory (od wysokości wjazdu do zajezdni SPAK aż za minirondo przy skrzyżowaniu z ulicami Klemensa Janickiego i Tadeusza Zawadzkiego). Tam po sfrezowaniu już w ubiegłym tygodniu starej nakładki w nocy z wtorku na środę wylana została na połowie jezdni pierwsza warstwa nowego asfaltu. Jeśli aura pozwoli, to do czwartku rana pojawi się ona także na drugiej połowie pasa jezdni.

Równocześnie ul. Tadeusza Zawadzkiego na całej długości też przechodzi generalny lifting. Ponadto - o czym już informowaliśmy - trwa tam remont dwóch zatok i pasów chodników w rejonie przystanków dla autobusów linii 53, 75 i 80. W tym przypadku wymiana podbudów i układanie nowych nawierzchni odbywają się w ciągu dnia i nie mają większego wpływu na ruch samochodów w tym rejonie. Ponadto wymieniana jest nawierzchnia na fragmencie jezdni ul. Krzysztofa Marlicza (do wysokości zjazdu z niej do kompleksu garaży i ciepłowni SEC).

Od czwartku kierowcy natykają się także na drogowców na ulicy Miodowej. Remontowany jest odcinek jej jezdni od skrzyżowania z ul. Chorzowską do wysokości ul. Pod Urwiskiem. Roboty będą trwały do końca listopada.

Prace wykonuje firma Strabag w ramach umowy z ZDiTM na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg. ©℗

(MIR)