Zamiast gotówki, pocięte gazety

fot. archiwum

Podając się za mundurowego, wyłudził ponad 200 tys. zł. Wpadł, bo jedna z osób, którą próbował oszukać, okazała się sprytniejsza. Akt oskarżenia wobec mężczyzny, podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie dokonania siedmiu przestępstw oszustwa metodą „na policjanta” skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo.

Przestępca działał na terenie Szczecina, Poznania i Gorzowa. W okresie od października do grudnia ub. roku dzwonił i podawał się za funkcjonariusza policji, by wyłudzić pieniądze. Nakłaniał swoich rozmówców do wypłaty gotówki z kont bankowych i wydania mu oszczędności, gdyż mają być zagrożone działaniami grupy przestępczej. Zdołał do tego przekonać sześć osób, które łącznie przekazały mu ponad 220 tys. zł.

Wpadł, gdy kolejną osobę próbował namówić do przekazania mu 237 tys. zł. Ale tym razem jego rozmówca nie dał się nabrać – o podejrzeniu oszustwa powiadomił policję i w uzgodnieniu z nią, zamiast pieniędzy, przekazał oszustowi pakunek z pociętymi gazetami. Fałszywy policjant został zatrzymany w momencie wkładania „łupu” do torby. Mężczyznę tymczasowo aresztowano. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Był już wcześniej karany. Grozi mu do lat 10 za kratkami.

(K)