Śmierć dziecka w rozgrzanym samochodzie. Jest akt oskarżenia

Prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Fot. Ryszard Pakieser

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce, która w czerwcu ub. roku pozostawiła na kilka godzin w rozgrzanym samochodzie półtorarocznego syna. Dziecko zmarło. Kobieta usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.



Przypomnijmy, do tej tragedii doszło pod koniec czerwca ub. roku w Szczecinie. Matka dziecka przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz złożyła wyjaśnienia.

Prokuratura zakończyła postępowanie w tej sprawie i skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia.

- Został w nim zawarty zarzut nieumyślnego spowodowanie śmierci małoletniego pokrzywdzonego poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co doprowadziło do przegrzania organizmu dziecka, a w rezultacie spowodowało niewydolność krążeniowo-oddechową, w wyniku czego nastąpił zgon tego dziecka - przekazuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

To czyn z art. 155 Kodeksu Karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5. ©℗ (K)