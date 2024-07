Zakończył się protest przewoźników na drodze ekspresowej S3

Fot. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Protest przewoźników na drodze ekspresowej S3 się zakończył – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino jest już przejezdna.

Zakończyły się utrudnienia spowodowane protestem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Od godz. 7.45 całkowicie nieprzejezdny był odcinek drogi ekspresowej S3, od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino. Kierowcy musieli korzystać z objazdu wyznaczonego drogą wojewódzką 122 do Pyrzyc i dalej drogą wojewódzką 119 do Starego Czarnowa i droga wojewódzką 120 do węzła Pyrzyce.

Zachodniopomorscy przewoźnicy i branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla transportowców, m.in. obniżenia składek ZUS do poziomu krajów konkurujących z nimi na rynku europejskim oraz wprowadzenia minimalnych stawek za usługi transportowe.

Copyright