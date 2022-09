Zakończenie wakacji na Drzetowie

Była wata cukrowa, bańki, zdjęcia z żywą maskotką i wspólne zabawy dla rodziców i dzieci. Festyn z okazji zakończenia wakacji zorganizowała Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo.

Wydarzenie odbyło się w sobotę, 3 września na boisku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Dubois 38 w Szczecinie. Najmłodsi mogli spotkać się z Panią Biedronką, puszczać wspólnie bańki czy pozować do zdjęć z maskotką z popularnej kreskówki. Nie zabrakło zawodów sportowych i balonów. Atrakcjom dla dzieci towarzyszył również pokaz wozu strażackiego i jego wyposażenia. Największą atrakcją była wata cukrowa, do której ustawiła się bardzo długa kolejka chętnych. Rozdawał ją osobiście radny osiedla Drzetowo - Grabowo, Łukasz Listwoń.

- Raz na jakiś czas robimy takie spotkania dla mieszkańców, po to żeby pokazać, że osiedle funkcjonuje. To przede wszystkim integracja i zabawa dla dzieci. Każde uśmiechnięte dziecko jest na wagę złota - opowiada radny.

Festyn to także okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z radnymi i omówienia ważnych dla mieszkańców spraw.

- To jeden z trzech priorytetów - mówi Łukasz Listwoń. - Chcemy się z mieszkańcami spotykać i rozmawiać, posłuchać jakie mają problemy: czy trzeba wyremontować chodnik, czy zrobić jakąś ulicę... Ale mogą też podzielić się tym, co ich cieszy i co udało nam się zrobić.

- Nasze festyny to jest tradycja Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo - przypomina radna Barbara Markowska. - Jest to jeden z priorytetów rady, żeby tworzyć wspólne przestrzenie, w których się spotykamy, robimy coś fajnego, poznajemy się, rozmawiamy.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy, którzy wspólnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach i konkursach. Była to także okazja do spotkania znajomych i wspólnego spędzenia czasu w innej, wesołej formule.©℗

