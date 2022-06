Noc Świętojańska w „Ślizgu”

W upały chętnie szukamy ochłody nad wodą. Tak też zrobili ci, którzy w sobotę (25 czerwca) przybyli nad Parnicę do Centrum Motorowodnego „Ślizg” w Szczecinie. W sympatycznej atmosferze spędzili czas do wieczora na festynie pod hasłem Noc Świętojańska.

Głównymi organizatorami imprezy byli szczecińscy Rycerze Kolumba. To świecki zakon katolicki, zrzeszający mężczyzn, prowadzący działalność charytatywną.

Najpierw na rzece została odprawiona msza św., którą koncelebrowali m.in. ks. prałat Dariusz Knapik, proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, duszpasterz Rycerzy Kolumba i ks. Stanisław Flis, proboszcz kościoła Morskiego p.w. Św. Jana Ewangelisty, duszpasterz ludzi morza.

Na festynie można było się nauczyć wicia wianków oraz zapoznać się ze zwyczajami nocy świętojańskiej. Z regionalnym przysmakiem, czyli miodami wałeckimi przyjechał pszczelarz i miodziarz, a na scenie grał i śpiewał zespół „Sylwan” z Trzebieży. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Wszyscy chętni skorzystali z rejsów katamaranem „Ślizgu” po szczecińskich wodach, a wśród nich – grupa należąca do Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Karol”. Był poczęstunek z grilla oraz wspólne śpiewy szant i innych piosenek przy ognisku. Na koniec z przygotowanymi wiankami wyruszył korowód, by zgodnie z tradycją rzucić je do wody.

