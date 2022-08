Festyn Komandosa w Dziwnowie

Sobota jest drugim dniem XIII Festynu Komandosa, który jest poświęcony żołnierzom jednostki specjalnej nr 4101, którzy stacjonowali w Dziwnowie przez 24 lata, a w 1986 przeniesieni zostali do Lublińca, gdzie jednostka istnieje do dziś. To właśnie spadochroniarze z tej jednostki wykonają dziś (sobota) o godz.18 skoki do Dziwny na wysokości Urzędu Miasta.

Na festynie możemy obejrzeć uzbrojenie komandosów, posiadany przez nich sprzęt, obejrzeć pokazy grup rekonstrukcyjnych i zapoznać się z historią naszej armii. Na porannym apelu byłych żołnierzy, których przybyło 123, odsłonięto obelisk poświęcony wojskom specjalnym.

Jutro ciąg dalszy festynu, który rozpocznie się o godz. 10, a zakończy apelem o godz.14.

Tekst i fot. Mirosław Kwiatkowski