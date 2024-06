Zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku nad jeziorem Trzesiecko

Fot. Ryszard Bańka

Sanepid wprowadził we wtorek zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku plaża miejska nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku. Powodem jest zakwit sinic. To czwarte kąpielisko w Zachodniopomorskiem, na którym obowiązują obostrzenia – wynika z informacji GIS zamieszczonej w serwisie kąpieliskowym.

Na kąpielisku plaża miejska nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza w Szczecinku we wtorek, zaledwie dzień po rozpoczęciu tegorocznego sezonu, sanepid wprowadził zakaz wchodzenia do wody.

Powodem, jak podał Główny Inspektorat Sanitarny, jest zakwit sinic.

Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.

W Zachodniopomorskiem jeszcze na trzech innych kąpieliskach obowiązują wprowadzone wcześniej obostrzenia służb sanitarnych. Nadal nie można kąpać się w Wodnej Dolinie, kąpielisku na zalewie rzeki Dzieżęcinki w Koszalinie. Tam zakaz obowiązuje ze względu na „parametry mikrobiologiczne i wprowadzony tymczasowy zakaz kąpieli w związku z uzyskaniem oceny niedostatecznej za miniony sezon kąpielowy”.

Z kolei na kąpielisku w Lubczynie nad jeziorem Dąbie nie można wchodzić do wody ze względu na przekroczenie dopuszczalnego stężenia Escherichia coli oraz obecność śniętych ryb. Zakaz dotyczy także kąpieliska Dąbie w Szczecinie nad jeziorem Dąbie. Wprowadzony został do odwołania w związku z uzyskaniem oceny niedostatecznej za miniony sezon kąpielowy.

W nadmorskich kąpieliskach, w tych, które gminy otworzyły przed 1 lipca, woda jest czysta. Sanepid nie zakazuje kąpieli. (PAP)