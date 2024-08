Zakaz kąpieli przy plaży miejskiej w Barlinku

Fot. Jacek Słomka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, wprowadził zakaz kąpieli przy barlineckiej plaży miejskiej, od 23 sierpnia 2024 r., do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpieli.

Związane jest to ze złymi parametrami mikrobiologicznymi wody w tym miejscu. Co ciekawe, oddalone o kilkaset metrów od plaży miejskiej, kąpielisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Janowo”, ma wodę zdatną do kąpieli. W obu miejscach próbki wody pobrano w tym samym dniu.

(sja)