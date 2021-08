Zakaz kąpania się w Miedwiu. W wodzie wykryto niebezpieczne sinice

W Miedwiu pojawiły się niebezpieczne sinice. Obowiązuje zakaz kąpieli do odwołania.

- Ze względu na pojawienie się sinic w linii brzegowej jeziora Miedwie w pasie od przystani w Zieleniewie do ujścia rzeki Miedwinki przy osiedlu Ustronie w Morzyczynie wprowadza się zakaz kąpieli i wchodzenia do wody – informuje Urząd Gminy Kobylanka.

Nad jeziorem wywieszono czerwoną flagę. Przestrzega się przed wchodzeniem do wody. Kontakt sinic ze skórą może powodować podrażnienia, uczulenia i wysypki, a w przypadku dostania się dostania się do układu pokarmowego konsekwencją często są zatrucia, wymioty, kłopoty żołądkowe, czasami bóle głowy i problemy

z oddychaniem. We wszystkich takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

(w)