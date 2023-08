Żagle 2023. Most ponotonowy prawie gotowy [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Most pontonowy na Odrze w Szczecinie w czwartek po południu był już prawie gotowy. Ma on ułatwić uczestnikom Żagli 2023 przemieszczanie się między nabrzeżem w okolicach Wałów Chrobrego a Łasztownią. Jego budowa stał się już pewnego rodzaju tradycją morskich imprez, podczas których do miasta przybywa wiele jednostek pływających a atrakcje zlokalizowane są po obu stronach rzeki.

(k)

Realizacja filmu: Piotr Sikora