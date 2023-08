Wkrótce Żagle 2023. Oto muzyczne gwiazdy

Bryska Fot. mat. organizatorów

Na tę imprezę czekają mieszkańcy miasta i turyści. Od 18 do 20 sierpnia w Szczecinie odbędą się Żagle 2023. Scena na Łasztowni to tuż obok żaglowców, jeden z najważniejszych punktów na mapie wydarzenia. W trzy sierpniowe wieczory będziemy mogli uczestniczyć w koncertach gwiazd. Kogo zobaczymy?

– W piątek muzyczną ucztę rozpoczniemy razem ze szczecińskimi wykonawcami – zapowiada Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Na dobry początek wieczoru wystąpią Konrad Słoka & Chango, czyli czwórka szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju i poza jego granicami, m.in.: Montreux Jazz Festival, Memphis Blues Festival, Opener. W swojej muzyce łączą różnorodne style: funk, jazz, rock i blues. Ich koncerty charakteryzują się niesamowitymi improwizacjami.

Po nich wystąpi szczeciński kwintet muzyczny Curcuma. Od kilku lat z powodzeniem koncertuje zarówno w klubach, jak i na dużych imprezach ogólnopolskich i zagranicznych. Dwukrotnie wystąpił na Pol’and’Rock Festiwal, można go było usłyszeć na gali Antyradia obok Organka i brytyjskiego zespołu Lion.

– Gwiazdą piątkowego wieczoru będzie Sara James – zapowiada Celina Wołosz. – To jedna z najbardziej utalentowanych i obiecujących młodych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Jej pasja i miłość do muzyki zaowocowały ogromnym sukcesem debiutanckiego singla „Somebody”, a kolejne utwory zdobywają coraz większe uznanie na rynkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sara James zdobyła uznanie w programach takich, jak: The Voice Kids, Szansa na Sukces, Eurowizja Junior 2021 i America’s Got Talent.

W sobotę wieczór zacznie się na rockowo. O mocne brzmienia zadba formacja Storo. Zespół opiera się na energii charyzmatycznego lidera: Paula Storo (francuskiego koszykarza, wokalisty, kompozytora, półfinalisty „Must Be The Music”). Całość współtworzą profesjonalni muzycy, którzy od lat współpracują z najlepszymi wykonawcami w Polsce.

Podczas sobotniego koncertu głównego na Żaglowej scenie wystąpi Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan. Jej muzyka oscyluje w gatunkach: indie pop, synth pop i muzyki elektronicznej. Debiutancki album „Moja ciemność” zdobył ogromne uznanie wśród słuchaczy, a singiel „You were in love” osiągnął wysokie pozycje na listach przebojów w wielu krajach.

W niedzielę będzie klimatycznie, akustycznie i balladowo. Jako pierwszego usłyszymy młodego zdolnego Kamila Husseina. Oprócz śpiewania zajmuję się także tworzeniem muzycznych kompozycji i pisaniem tekstów.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Julia Pietrucha. Jej debiutancki album „Parsley”, wydany w kwietniu 2016 roku, zawierał 15 autorskich piosenek w balladowym klimacie pop, z elementami folku i delikatnymi dźwiękami ukulele. Zdobył uznanie krytyków i został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Jej drugi album „Postcards from the seaside” inspirowany jest podróżami nad morze.

Szczegóły programu oraz aktualne informacje na stronie www.żagle.szczecin.eu.

(K)