Zaginął chłopiec. Szczecińska policja prowadzi poszukiwania

Data publikacji: 21 maja 2026 r. 20:11
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2026 r. 20:14
Fot. arch. rodzinne  

Ze szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie w czwartek około godziny 17:20 oddalił się 13-letni Julian Borysewicz.

Rysopis chłopca:
🔹 Wzrost: ok. 174 cm  
🔹 Sylwetka: szczupła  
🔹 Włosy: jasnobrązowe.

W chwili zaginięcia ubrany był w:
▪️ szarą bluzę z napisami (jak na zdjęciu),  
▪️ czarną koszulkę pod bluzą,  
▪️ szare dresowe spodnie.

Policja prosi wszystkie osoby, które widziały Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazywać osobiście w komisariacie.

(k)

