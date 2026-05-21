Zaginął chłopiec. Szczecińska policja prowadzi poszukiwania

Ze szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie w czwartek około godziny 17:20 oddalił się 13-letni Julian Borysewicz.
Rysopis chłopca:
🔹 Wzrost: ok. 174 cm
🔹 Sylwetka: szczupła
🔹 Włosy: jasnobrązowe.
W chwili zaginięcia ubrany był w:
▪️ szarą bluzę z napisami (jak na zdjęciu),
▪️ czarną koszulkę pod bluzą,
▪️ szare dresowe spodnie.
Policja prosi wszystkie osoby, które widziały Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazywać osobiście w komisariacie.
