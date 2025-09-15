Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz

Data publikacji: 15 września 2025 r. 19:12
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 19:27
Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz
 

Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz, zamieszkała przy ul. Romera w Szczecinie. Kobieta choruje i musi przyjmować leki, których nie ma przy sobie. Może potrzebować pilnej pomocy - informuje na Facebooku profil „SOS Zaginięcia”, który obserwuje ponad 270 tysięcy osób. 

„Pani Helena ostatni raz kontaktowała się z sąsiadką 9 września br., informując, że jedzie do banku PKO. Niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić, o który oddział chodziło. Od tamtej pory jej losy pozostają nieznane. Jej telefon jest nieaktywny. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani nie skontaktowała się z bliskimi” - informuje strona „SOS Zaginięcia”.

Kobieta ma około 150 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ma farbowane, blond włosy i zielone oczy. Nosi okulary. Niestety nie wiadomo, w co była ubrana w dniu zaginięcia.

Jeśli ktokolwiek z Państwa widział zaginioną, lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją w Szczecinie pod nr tel. 47 781 91 03, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pod nr alarmowym 112.

oprac. (ip)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję