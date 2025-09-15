Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz

Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz, zamieszkała przy ul. Romera w Szczecinie. Kobieta choruje i musi przyjmować leki, których nie ma przy sobie. Może potrzebować pilnej pomocy - informuje na Facebooku profil „SOS Zaginięcia”, który obserwuje ponad 270 tysięcy osób.

„Pani Helena ostatni raz kontaktowała się z sąsiadką 9 września br., informując, że jedzie do banku PKO. Niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić, o który oddział chodziło. Od tamtej pory jej losy pozostają nieznane. Jej telefon jest nieaktywny. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani nie skontaktowała się z bliskimi” - informuje strona „SOS Zaginięcia”.

Kobieta ma około 150 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ma farbowane, blond włosy i zielone oczy. Nosi okulary. Niestety nie wiadomo, w co była ubrana w dniu zaginięcia.

Jeśli ktokolwiek z Państwa widział zaginioną, lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją w Szczecinie pod nr tel. 47 781 91 03, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pod nr alarmowym 112.

oprac. (ip)