Zagadka dla miłośników dawnego Szczecina [GALERIA]

Wydobyty z dna Odry ślad przeszłości czeka na identyfikację. Kto odkryje jego historię? Fot. Marek ŁUCZAK

Obiekt jest bardzo podobny do filarów bramy dworu Cavelwish w dawnym Skolwinie. Może jest to element reprezentacyjnego wejścia go którejś z niegdysiejszych restauracji położonych nad Odrą? Mowa o fragmencie filara, ważącym niemal półtora tony, wydobytym z Odry, który czeka na identyfikację przez... miłośników historii Szczecina.

W piątek (29 września) z mulistego dna Odry w rejonie Gocławia wydobyto fragment historycznego filaru ze zdobieniami. Został odkryty przez dra Marka Łuczaka, prezesa Pomorskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie, podczas eksploracji prowadzonej przy użyciu drona.

- Gdy wypatrzyłem go w grudniu ub. roku, wydawało się, że to porzucony nagrobek. Dopiero tego lata, przy okazji niskiego poziomu wody, udało się podejść do obiektu i wykonać jego pomiary. Okazało się, że grubość elementu wskazuje raczej na cokół pomnika. Po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, opisaliśmy sprawę Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, w którego pieczy znajduje się gocławski odcinek Odry. Wspólnie opracowliśnmy plan działań działań, którego efektem jest wydobycie obiektu z dna Odry - opowiada komisarz dr Marek Łuczak, ceniony historyk i autor wielu monografii o przeszłości Szczecina, a też najbardziej znany w Polsce policjant zajmujący się odzyskiwaniem utraconych zabytków.

Dzięki pomocy Urzędu Morskiego, historyczny element został przetransportowany drogą wodną do Bazy Oznakowania Morskiego UM w Szczecinie.

- Dokładne oględziny wskazują, że jest to ważąca 1,5 tony górna część filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku. Najprawdopodobniej pochodząca z jakieś szczecińskiej lub podmiejskiej rezydencji. Filar wykonano w technice odlewu z betonu, wpuszczając do masy cementowej fragmenty granitowych kamieni. Obiekt nie posiada widocznego zbrojenia. Mierzy 130 cm długości , gdy pierwotnie cały filar musiał liczyć około 3 m - wyjaśnia dr Marek Łuczak.

Jaka przyszłość czeka ów ślad przeszłości? O tym zadecyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Skoro jednak nie ma jednoznacznej identyfikacji obiektu, to...

- Teraz zagadka do rozwiązania przez miłośników historii Szczecina - komentuje dr Marek Łuczak. - Obiekt jest bardzo podobny do filarów bramy dworu Cavelwish (Babin) w pobliskim Skolwinie. Mogło to też być reprezentacyjne wejście go jednej z dawnych nadodrzańskich restauracji.

To nie lada wyzwanie, dzięki któremu mamy szansę poznać historyczny kontekst niecodziennego znaleziska, właśnie wydobytego z mulistego dna Odry w Gocławiu. ©℗

(an)