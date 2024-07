Zacumuj skuterem w Centrum Żeglarskim. Nowe stanowiska postojowe

Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie

Jest kolejna nowość na przystani Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Motorowodniacy mogą zostawić na marinie swoje skutery. Od teraz służy do tego specjalny pomost.

– Ma 10 stanowisk postojowych, bezpieczne dojście z wody i z lądu oraz trwałą konstrukcję, mowa o nowym pomoście na naszej marinie – wymienia Celina Wołosz, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego. – W ofercie Centrum Żeglarskiego pojawiła się nowa usługa związana z sezonowym postojem skuterów wodnych. Stanowiska postojowe wykonane zostały w konstrukcji modułowej z polietylenu, materiału trwałego i odpornego na korozje. Pomost dla skuterów jest zamontowany do pomostu pływającego, żelbetowego, a dostęp z lądu gwarantuje stalowy trap.

Pomost dla skuterów wodnych będzie do dyspozycji motorowodniaków do końca września. Koszt inwestycji to 230.000 zł.

(k)