Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zainwestuje w sprzęt do walki z rakiem. 8,5 mln zł z Ministerstwa Zdrowia

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zyska nowy akcelerator, czyli nowoczesny sprzęt stosowany do walki z nowotworami. Na ten cel szpital otrzymał 8,5 miliona złotych od Ministerstwa Zdrowia.

- Akceleratory liniowe napromieniują wybrane miejsca ciała pacjenta w sposób bardzo precyzyjny - wyjaśniał podczas przekazania symbolicznego czeku w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Dudziński, zastępca dyrektora ZCO. - To wyścig zbrojeń. Z każdym rokiem wchodzą nowe metody leczenia. Chodzi o to, żeby napromieniowanie było coraz bardziej precyzyjne, żeby uwzględniało na przykład ruch pacjenta wywołany oddechem, i żeby było jak najbardziej skuteczne.

Mniej niepożądanych objawów radioterapii

- Radioterapia musi być teraz mało inwazyjna, ale precyzyjna - dodawał wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia poseł (i lekarz) Czesław Hoc. - Dzięki nowoczesnemu akceleratorowi jest mniej objawów niepożądanych.

Z przyczyn technicznych ZCO musi w tym roku wymienić jeden ze swoich pięciu akceleratorów. Z. Dudziński przyznał, że bez transferu gotówki z resortu zdrowia byłoby to trudne. Centrum mogłoby mieć wtedy jeden akcelerator mniej. Z oczywistą szkodą dla pacjentów.

- Centrum jest jedną z najważniejszych placówek w systemie lecznictwa szpitalnego w województwie zachodniopomorskim - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To są kolejne miliony złotych, które trafiają do nasze województwa, po to, żeby poprawić ochronę zdrowia, poprawić opiekę nad pacjentami. W ostatnich miesiącach ponad 26 milionów złotych z funduszy Ministerstwa Zdrowia trafiło na Pomorze Zachodnie.

Połowa tej kwoty zasiliła szpitale powiatowe. Znaczna część - szpitale marszałkowskie. Wojewoda ocenił, że infrastruktura szpitali w naszym województwie jest o wiele lepsza niż przed pandemią. I jeśli pandemia miała jakiś pozytywny efekt, to właśnie taki - przyspieszyła wymianę sprzętu.

20 tys. chorych rocznie w ZCO

- Dzisiejsze wydarzenie jest możliwe dzięki zatwierdzeniu dwa lata temu Narodowej Strategii Onkologicznej - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber. - Na przestrzeni ostatnich lat dokonaliśmy dofinansowania wymiany 36 akceleratorów. Łączna kwota: 297 milionów. To pokazuje skalę zaangażowania.

ZCO w skali roku obsługuje 20 tys. chorych. Około 150 osób zgłasza się do poradni. W tym roku szczecińska placówka została wysoko oceniona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zajęło trzecie miejsce wśród wszystkich akredytowanych polskich szpitali.

Ponadto we wtorek dowiedzieliśmy się, że we wrześniu w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, podczas którego posłowie będą mogli przyjrzeć się bliżej osiągnięciom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. ©℗

(as)