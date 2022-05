Zachodniopomorskie Dni Onkologiczne. Specjaliści o najnowszych metodach diagnozowania i leczenia

O nowoczesnych metodach diagnostyki i leczenia nowotworów rozmawiają w Szczecinie specjaliści m.in. onkologii klinicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii, genetyki. Trwają I Zachodniopomorskie Dni Onkologiczne.

Przede wszystkim profilaktyka

Specjaliści zwracają m.in. uwagę na to, jak ważne są badania genetyczne w profilaktyce i leczeniu nowotworów.

- Nowotwory, które występują w polskiej populacji, są nowotworami, które w części są uwarunkowane genetycznie. Ale pacjent powinien wiedzieć i pamiętać, że są badania profilaktyczne - mówił prof. dr hab. med. Tomasz Byrski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii i Chemioterapii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. - Oczywiście świadomość chorób nowotworowych, to również to, co spotyka nas najczęściej w rodzinie - każdy z nas powinien wiedzieć czy matka, ojciec, rodzeństwo chorowali na nowotwory i poddać się badaniom genetycznym. Mamy tę unikalną możliwość wykonywania takich badań w województwie zachodniopomorskim, ponieważ właśnie w Szczecinie powstała pierwsza onkologiczna poradnia genetyczna, której kierownikiem jest prof. Jan Lubiński. I ta poradnia genetyczna, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła diagnostykę nosicielstwa mutacji genów predyspozycji do nowotworów.

Nowoczesne terapie oparte na podłożu molekularnym

Na przestrzeni lat zmieniło się też podejście do leczenia nowotworów - podkreślano na konferencji.

- Jeszcze nie tak dawno, bo dziesięć lat temu, leczenie nowotworów opierało się o lokalizację narządową - dodał prof. Byrski. - Dzisiaj już wiemy, że odchodzimy od lokalizacji narządowej leczenia nowotworów, a zaczynamy się skupiać tak naprawdę na podłożu molekularnym. Nie tylko nowotwory piersi i nowotwory jajnika, ale również nowotwory jelita grubego to są te, których podłoże genetyczne ma znaczenie w doborze odpowiedniego leczenia. Dzisiejsza onkologia kliniczna to tak naprawdę ukierunkowanie w stronę nowoczesnych terapii opartych o podłoże molekularne, coraz częściej odchodzimy od toksycznych leków cytostatycznych, popularnej chemioterapii, na korzyść właśnie immunoterapii.

Patronat honorowy i patronat merytoryczny

Zachodniopomorskie Dni Onkologiczne zostały objęte patronatem honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego, a także patronatem merytorycznym towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ich organizatorami są: Oddział Onkologii Klinicznej SPSK nr 2 PUM oraz Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

(sag)