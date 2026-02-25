​Zachodniopomorska straż pożarna z rekordowym wsparciem na nowoczesny sprzęt i bezpieczeństwo [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Struga w Szczecinie w środę 25 lutego odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego sprzętu ratowniczego, zakupionego w ramach ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (OLiOC). To pierwsza część prezentacji inwestycji w bezpieczeństwo regionu – druga odsłona wydarzenia zaplanowana jest na czwartek 26 lutego, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie przy ul. Kolejowej.

​Skalę ubiegłorocznych działań podsumował Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, który podkreślił, że miniony rok był przełomowy pod względem finansowania służb.

- Wydaliśmy 200 milionów złotych w naszym województwie na różne cele, w tym 60 milionów na sprzęt ratowniczy, którego część widzicie tutaj z nami - wyliczał. - Samorządy otrzymały ponad 180 milionów złotych, które wydały na zabezpieczenia sytuacji kryzysowej, kupując m.in. paczkowarki, wodomaty, agregaty prądotwórcze i łodzie. Sam jako wojewoda wydałem ponad 3 miliony złotych na uzupełnienie magazynu o nagrzewnice, uzdatniacze wody oraz 3 łodzie.

Adam Rudawski zapowiedział również kontynuację tych działań, wskazując, że w 2026 roku w województwie zachodniopomorskim zainwestowane zostanie kolejne 217 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów trafi bezpośrednio na doposażenie straży pożarnej, a priorytetem stanie się budowa miejsc ukrycia oraz edukacja obywatelska, na którą przeznaczono 2 miliony złotych dla gmin.

​Szczegółowe dane dotyczące wzmocnienia potencjału ratowniczego przedstawił Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Pender. Komendant wyjaśnił, że dzięki nowym przepisom straż pożarna stała się kluczowym podmiotem obrony cywilnej kraju, co pozwoliło na realizację zakupów w kilku obszarach operacyjnych.©℗

