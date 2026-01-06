Zatrucie tlenkiem węgla. 12-latek stracił przytomność w łazience

Fot. Ryszard Pakieser

Do groźnego zatrucia tlenkiem węgla doszło w Drawsku Pomorskim. W jego efekcie do szpitala trafiły trzy osoby.

REKLAMA

Służby otrzymały zgłoszenie o 12-latku, który nieprzytomny został wyciągnięty z łazienki w swoim mieszkaniu. Na miejscu jako pierwsi zjawili się strażacy, których remiza znajduje się tuż obok.

- Nasze działania polegały w pierwszym rzędzie na zbadaniu urządzeniami pomiarowymi obecności tlenku węgla, które potwierdziły, że jest on w mieszkaniu - na portalu LokalnyReporter.pl relacjonował kpt. Michał Walkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. - Przystąpiliśmy do udzielania pierwszej pomocy. Tlen jest odtrutką w przypadku narażenia na taką substancję jak tlenek węgla, wiec w pierwszym momencie został on podany w jak największym przepływie.

W efekcie prowadzonych przez strażaków działań ratowniczych 12-latek odzyskał przytomność jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Do szpitala oprócz niego przetransportowane zostały też dwie dorosłe osoby z jego rodziny. Na szczęście nikomu z nich nie zagraża już niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

(k)

REKLAMA