Zachodniopomorscy Terytorialsi ćwiczą z NATO [GALERIA]

Fot. DWOT

Zabezpieczenie przemieszczenia wojsk operacyjnych, dozorowanie odcinków wybrzeża, współdziałanie z wojskami specjalnymi. To działania, które wykonują żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach największego w tym roku ćwiczenia polskich Sił Zbrojnych Anakonda-23.

Anakonda-23 to dziewiąta edycja tego narodowego ćwiczenia z udziałem wojsk

sojuszniczych i partnerskich. Organizowane co trzy lata manewry to największe ćwiczenie Wojska Polskiego. Jest ściśle skoordynowane z amerykańskim ćwiczeniem Defender 23 oraz szwedzkim Aurora 23 w ramach inicjatywy połączenia ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO pod nazwą Exercise Trifecta.

Terytorialsi z Pomorza Zachodniego rozpoczęli działania od zabezpieczenia przeprawy wodnej na moście kolejowym w okolicach Trzebiatowa. W kolejnych dniach żołnierze będą wykonywali postawione działania, związane z zabezpieczeniem ruchów wojsk

operacyjnych czy ochroną wybrzeża. W manewry zaangażowana jest kompania lekkiej piechoty ze 142. batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie.

- Nasza stosunkowo młoda brygada uczestniczy w ćwiczeniu Anakonda po raz pierwszy, choć nie pierwszy raz bierzemy udział w dużym, międzynarodowym ćwiczeniu, takim było zeszłoroczne ćwiczenie Defender - przypomina zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak. - Charakter naszych działań wynika z natury Wojsk Obrony Terytorialnej, zajmujemy się głównie zabezpieczeniem przemieszczania i działania wojsk własnych i sojuszniczych. Znamy nasz teren i jesteśmy w stanie zagwarantować sprawny przerzut sił w naszym rejonie ​odpowiedzialności, jakim jest województwo zachodniopomorskie.

W tym roku w ćwiczeniu bierze udział 12 tys. polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich.