Zabójca z Multikina z dożywociem. Sąd Najwyższy odrzucił kasację

Michel F., który w grudniu 2018 r. zabił nożem byłego partnera w sali kinowej szczecińskiego Multikina, spędzi resztę życia w więzieniu. To ostateczny wyrok Sądu Najwyższego podtrzymujący wyrok szczecińskiego sądu. Tym samym Sąd Najwyższy odrzucił kasację obrońców Michela F.

Obrona chciała zmiany kwalifikacji czynu, argumentując, że napastnik działał pod wpływem wzburzenia związanego z rozstaniem.

- Jednak od rozpadu związku do dnia zabójstwa nie nastąpiły żadne szczególne zdarzenia, które mogłyby stanowić impuls i szczególną podstawę do wyzwolenia emocji skazanego. Michel F. podejmował za to bardzo przemyślane działania po uzyskaniu wiedzy, że jego były partner wybiera się do kina. Nie było żadnych szczególnych powodów, które mogłyby wywołać ten stan silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami - mówił cytowany przez Polską Agencję Prasową sędzia SN Michał Lasowski.

Jak pisał "Kurier", wgrudniu 2018 r. Michel F. zadał nożem ciosy dwóm mężczyznom w wieku około 30 lat – byli widzami popołudniowego seansu, siedzieli na widowni (w sali kinowej były też dzieci). Rzucił się na mężczyzn tuż przed filmem, w czasie emisji reklam. Policja złapała go natychmiast. Pomogli jej widzowie.

Widzowie brali też udział w ratowaniu pokrzywdzonych- reanimację rozpoczęto już w kinie. Jednak mężczyźni byli w ciężkim stanie. Pierwszy z nich miał liczne rany na szyi, klatce piersiowej i udzie. W karetce doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Do szpitala przy ul. Arkońskiej został dowieziony w stanie krytycznym. Od razu trafił więc na blok operacyjny. Nie udało się go uratować. Zmarł dwie godziny później. Drugi, z licznymi ranami ciętymi, trafił do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Przeżył.

(as)