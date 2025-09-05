Piątek, 05 września 2025 r. 
Zablokowana S6 w kierunku Szczecina. Przewróciła się ciężarówka

Data publikacji: 05 września 2025 r. 13:50
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 14:12
Zablokowana S6 w kierunku Szczecina. Przewróciła się ciężarówka
Droga S6 w kierunku Szczecina między węzłami Ustronie Morskie a Kołobrzeg Wschód jest zablokowana po wypadku ciężarówki przewożącej piach. Kierowca został przetransportowany do szpitala, służby sprzątają jezdnię.

O zdarzeniu poinformował w piątek szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na S6 pod Kołobrzegiem samochód ciężarowy jadący w kierunku Koszalina przebił barierę między jezdniami i wywrócił się, blokując część drogi w kierunku Szczecina.

W pojeździe przewożącym 27 ton piachu prawdopodobnie pękła opona. Ciężarówka się przewróciła, ładunek się wysypał. Kierowca został zabrany do szpitala. Sprzątanie jeszcze potrwa – przekazał PAP dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie Marcin Kirkowski. – Musi tam dojechać dźwig, który podniesie ciężarówkę – dodał.

Dyżurny wyjaśnił, że po wypadku samochody osobowe jadące S6 w kierunku Szczecina zastały zawrócone na MOP w Ustroniu Morskim, natomiast pojazdy ciężarowe przepuszczono pasem awaryjnym. Później drogę zamknięto, wyznaczając objazd starą drogą krajową nr 6. Z ekspresówki trzeba zjechać na węźle Ustronie Morskie, a następnie przez Kołobrzeg wrócić na S6. (PAP)

Opony same nie pękaj
2025-09-05 14:29:31
Jak się jeździ przeładowanym zestawem na oponach z wystającymi drutami to potem mamy efekt . Dziad Trans na drodze

