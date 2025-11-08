Zablokowana S3 w kierunku Szczecina między węzłami Myślibórz i Pyrzyce (akt. 2)

Fot. archiwum

Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dwoje dzieci, w wypadku na drodze ekspresowej S3. Trasa w kierunku Szczecina, między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, jest częściowo zablokowana – przekazała PAP w sobotę oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz.

REKLAMA

W wypadku brały udział nie dwa, jak podawała wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a trzy samochody. St. sierż. Gamułkiewicz poinformowała o ciężarówce do 3,5 tony, samochodzie ciągnącym przyczepę kampingową i samochodzie osobowym.

- W zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 9 lat. Za wcześnie, by wskazać, jak doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby – powiedziała policjantka.

Droga S3 w kierunku Szczecina, między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, została częściowo odblokowana. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Obowiązują objazdy. Z węzła Myślibórz na DW119, w Pyrzycach na DW122 i na S3 węzeł Pyrzyce.

Do wypadku doszło w sobotę po godz. 8 rano. (PAP)

Copyright

REKLAMA