Zablokowana S3 w kierunku Szczecina między węzłami Myślibórz i Pyrzyce
(akt. 2)
Data publikacji: 08 listopada 2025 r. 09:27
Ostatnia aktualizacja: 08 listopada 2025 r. 13:05
Fot. archiwum
Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dwoje dzieci, w wypadku na drodze ekspresowej S3. Trasa w kierunku Szczecina, między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, jest częściowo zablokowana – przekazała PAP w sobotę oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz.
W wypadku brały udział nie dwa, jak podawała wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a trzy samochody. St. sierż. Gamułkiewicz poinformowała o ciężarówce do 3,5 tony, samochodzie ciągnącym przyczepę kampingową i samochodzie osobowym.
- W zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 9 lat. Za wcześnie, by wskazać, jak doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby – powiedziała policjantka.
Droga S3 w kierunku Szczecina, między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, została częściowo odblokowana. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Obowiązują objazdy. Z węzła Myślibórz na DW119, w Pyrzycach na DW122 i na S3 węzeł Pyrzyce.
Odcinek drogi S6 Sławno Słupsk ok 23km już dawno jest przejezdny i gotowy a nie wiadomo na co czeka GDDKiA w Szczecinie aby jak najszybciej ułatwić poruszanie się kierowców i oddac ją do użytkowania .A drobne pracę poża jezdniami można realizować równolegle typu ogrodzenia itp. Obiecali na 01.11. 2025 a mamy juz listopad i cisza.
Max
2025-11-08 11:37:58
Chwilę po 8 wypadek
A my nadal stoimy
LICHO ze służbami
2025-11-08 11:00:24
w Niemczech max. 30 minut i wszyscy jadą dalej! Może już strażakom wozy pomocy doraźnej Żurek pozabezpieczał na poczet wieloletniego śledztwa! Te głąby robią takie głupoty i pokazują, że to wina PIS ? Tak jak z Sądami. Żurek jako Polska, powinien bronić się przed wyrokami UE z dupy wziętymi woli brać to jako winę Państwa i obciążać PIS? Za zaniechania też będą Wyroki panie Żurek i te Twoje 20 różnych posiadłości ( jak TY na to uczciwie zarobiłeś?) pod młotek na pokrycie kosztów głupoty Tuska!
Edi
2025-11-08 10:16:19
My już stoimy 2 godziny
W autach są dzieci , osoby starsze
Nasze służby…..masakra
Robak
2025-11-08 09:50:11
Ciekawe dlaczego na tej trasie jest tyle wypadków na terenie naszego województwa a nie ma tam ani jednego patrolu policji? Co robi pan komendant wojewódzki i dlaczego odebrał nie interesuje ? Może pan redaktor zada mu to pytanie ?