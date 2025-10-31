Piątek, 31 października 2025 r. 
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym

Data publikacji: 31 października 2025 r. 08:00
Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025 r. 08:25
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
Fot. PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)  

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbąszyń w pow. nowotomyskim; zginął kierowca auta osobowego. Po zdarzeniu występują utrudnia w ruchu pociągów.

Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu - jedyna osoba, która podróżowała autem – poniosła śmierć.

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. 

Komentarze

Ludzie żyją
2025-10-31 13:12:23
w stresie! Gonią za chlebem! Możliwe,że miał dość swojego pieskiego życia? Już nic nie musi , odpoczywa !
To trzeba zmienić
2025-10-31 10:40:16
Współczucie dla bliskich ofiary oraz załogi pociągu. Ale maszynista ma zatrzymać skład przed przejazdem, przepuścić spieszących się kierowców, następnie, wyjść z tej luksusowej klimatyzowanej kabiny i podziękować tym którzy zechcą mu ustąpić oraz przeprosić, że utrudnia im przejazd. Może rozdać po batoniku na poprawę humoru?

