Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym

Fot. PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbąszyń w pow. nowotomyskim; zginął kierowca auta osobowego. Po zdarzeniu występują utrudnia w ruchu pociągów.

REKLAMA

Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu - jedyna osoba, która podróżowała autem – poniosła śmierć.

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.

Copyright

REKLAMA