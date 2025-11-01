Taksówka wjechała w wiatę przystankową - dwie osoby ranne

Fot. Sylwia Dudek

Taksówkarz wjechał w wiatę autobusową na pętli przy ul. Ludowej w Szczecinie. Dwie osoby są ranne - kierowca i jeden z jego pasażerów.

Do wypadku doszło w sobotę 1 listopada o godz. 8.20. Prowadzący pojazd zasłabł za kierownicą. Na szczęście na przystanku nie było żadnych osób oczekujących na autobus.

- Samochód osobowy wjechał w wiatę przystankową - relacjonuje kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Była to taksówka, podróżowało nią kilka osób - kierowca i trzech pasażerów. Ranne zostały dwie osoby: kierowcę i jednego z pasażerów pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitala. Jedna osoba miała uraz głowy, druga prawdopodobnie jest lżej ranna.

Na miejsce dotarły dwa samochody straży pożarnej. Początkowe informacje mówiły o tym, że w pojeździe może być zakleszczona jedna osoba. Nie potwierdziły się. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

- Kierowca taksówki zasłabł i stracił panowanie nad pojazdem mówi nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

