Śmiertelny wypadek z udziałem nauki jazdy koło Przybiernowa (akt. 3)

Fot. archiwum

Śmiertelny wypadek z udziałem samochodu nauki jazdy wydarzył się w poniedziałek rano na drodze alternatywnej z Przybiernowa do Babigoszczy.

- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów: samochodu ciężarowego oraz pojazdu nauki jazdy. Na miejscu trwają czynności ratownicze - na bieżąco informowała nas st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Z ustaleń portalu twojeinfo24.pl wynika, że ciężarówka miała uderzyć w auto osobowe i zepchnąć je do rowu, gdzie dodatkowo najechał na nie ciągnik siodłowy.

Na miejscu interweniowała straż pożarna, która wydobyła z wnętrza pojazdu poszkodowanego.

Do wypadku skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz LPR stwierdził zgon 50-letniego mężczyzny, który jechał samochodem nauki jazdy. Do szpitala z urazem nogi trafił 68-letni kierowca ciężarówki. Jego stan jest określany jako stabilny.

Samochód osobowy jest bardzo mocno zniszczony.

- Na miejscu nadal trwają czynności prowadzone przez przez służby celem sprawdzenia czy w pojeździe osobowym znajdują się inni poszkodowani - przekazała nam Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

(k)

