Sobota, 18 października 2025 r. 
Tragiczny wypadek w Starej Dąbrowie. Nie żyje kierowca osobowego renault

Data publikacji: 18 października 2025 r. 09:16
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2025 r. 10:39
Tragiczny wypadek w Starej Dąbrowie. Nie żyje kierowca osobowego renault
Fot. OSP Stara Dąbrowa  

W nocy z piątku na sobotę w Starej Dąbrowie (powiat stargardzki) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Po godzinie 4 nad ranem samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w skarpę.

– Samochód wjechał do rowu, uderzając w skarpę – przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak życia kierowcy nie udało się uratować. Ratownicy medyczni stwierdzili jego zgon.

Jak poinformował mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, renault clio wypadło z drogi, uszkodziło hydrant i zatrzymało się na skarpie. Kierowca podróżował sam.

W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy z PSP Stargard oraz druhowie z OSP Stara Dąbrowa i OSP Parlino. Na miejscu pracowały również policja i zespół ratownictwa medycznego.

(w)

Komentarze

Tak tylko
2025-10-18 10:23:17
Bardzo smutne. Współczuję bliskim. Ale też coś mi się zdaje że pasy bezpieczeństwa to dla frajerów. I am free !
W nocy
2025-10-18 10:15:54
to się śpi! Jeździć mogą tylko nieliczni , zdrowi i młodzi bez bezdechu sennego!

