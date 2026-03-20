Zabawy ogrodnicze w pierwszy dzień wiosny. Przy „ścianie płaczu"

Przy „ścianie płaczu" już w sobotę (21 marca) będzie można się zabawić w ogrodnika - wszyscy razem i każdy z osobna będzie mile widziany.

Pierwszy dzień wiosny można świętować na wiele sposobów. Także zabawą w ogrodnika. Co proponuje obiekt kreatywny „Tu Centrum.Szczecin" i daje każdemu szansę na oswojenie zielenią dość monochromatycznego otoczenia dawnej „ściany płaczu".

Ważnym elementem przebudowanego śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego stała się zień. Wprowadzono efektownie skomponowane trawy, rośliny ozdobne oraz drzewa nie tylko na obrzeża, ale również pomiędzy pasy ruchu. Jednak jakby zapomniano o niewielkim skrawku ziemi na tyłach dawnej „ściany płaczu", pozostawiając odłogiem.

Co pominięto w zakresie głównej inwestycji, to wzięli pod skrzydła miejscy aktywiści. Co najmniej dwa razy w roku - zwykle wiosną i jesienią - zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy w miejskie ogrodnictwo. Jak sadzili tam m.in. sezonowe kwiaty oraz owocowe krzewy, tak i na najbliższe powitanie wiosny (21 marca), organizują - pod egidą obiektu kreatywnego „Tu Centrum.Szczecin" przy ul. Jadwigi 2 - podobną akcję, w kontynuacji.

Przy „ścianie płaczu" - w sobotę, w godz. 13-16 - będzie można sadzić rośliny i rozwijać florystyczne pasje. W przyjaznej atmosferze i miłym towarzystwie spędzić czas, korzystając z symbolicznego poczęstunku: kawy z dodatkiem ciasta. W tym niecodziennym odcinku rozwoju życia społecznego i kulturalnego w Śródmieściu - pod dyrekcją Rafała Bajeny i Tomasza Dalskiego - udział mieć będzie Biuro Rewitalizacji UM oraz Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. ©℗

