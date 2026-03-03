Pamięć murów, czy pamięć pokoleń?

Nadmierne upamiętnianie przeszłości niemieckiej ziem zachodnich Piotr Semka nazwał pamięcią murów. Natomiast pamięć obecnych mieszkańców tych ziem o ich własnych korzeniach określił jako – pamięć pokoleń.

Publicysta Piotr Semka wystąpił w piątek 27 lutego z wykładem w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Podczas spotkania dziennikarz poruszył temat tożsamości miasta – Szczecina.

Dziennikarz zaznaczył, że pamięć murów, nie powinna przesłaniać pamięci pokoleń. Odniósł się w ten sposób do ruchów polskich władz lokalnych przede wszystkim we Wrocławiu, polegających na przywracaniu do przestrzeni miejskiej symboli i nazw niemieckich, nawet kosztem nazw i symboli polskich.

Dziennikarz zaznaczył, że pamięć murów, nie powinna przesłaniać pamięci pokoleń. Odniósł się w ten sposób do ruchów polskich władz lokalnych przede wszystkim we Wrocławiu, polegających na przywracaniu do przestrzeni miejskiej symboli i nazw niemieckich, nawet kosztem nazw i symboli polskich.

Podczas spotkania pojawił się także temat protestów antykomunistycznych w Szczecinie, z których część – jak mówił Piotr Semka – miała miejsce jeszcze przed powszechnie znanym rokiem 1970. Pojawiły się także propozycje – również ze strony słuchaczy – budowy w Szczecinie pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego lub ks. kardynała Augusta Hlonda – dwóch postaci ważnych dla Zachodniopomorskiego Kościoła Katolickiego, mających także wpływ na utrwalanie polskości na ziemiach zachodnich. Pomysł budowy pomnika Augusta Hlonda padł też z ust prof. Jana Żaryna podczas wykładu, który odbył się w Szczecinie w grudniu.

Organizatorami spotkania był Instytut Ziem Zachodnich im. Lecha Neymana oraz Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego we współpracy z Akademickim Klubem Obywatelskim im. Jana Pawła II i Senatem Obywateli Szczecina. ©℗

Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI

